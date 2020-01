Jarosław Kaczyński czuje się lepiej. Znów pojawił się na Nowogrodzkiej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na początku grudnia przeszedł skomplikowaną operację. Dostał 6 tygodni zwolnienia lekarskiego. Najwyraźniej jednak bardzo tęskni za pracą, bo we wtorek po raz kolejny pojawił się w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. - Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński dochodzi stopniowo do zdrowia, co bardzo mnie cieszy - mówi wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Jarosław Kaczyński wraca do zdrowia. Jeszcze pod koniec grudnia każdy ruch sprawiał mu ból (East News, Fot: Andrzej Iwanczuk/REPORTER/East News)

Jarosław Kaczyński przeszedł 2 grudnia operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Operację kilkukrotne przekładał z powodu natłoku obowiązków. Wirtualna Polska jako pierwsza podała, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala.

9 grudnia prezes został wypisany ze szpitala. Dostał 6 tygodni zwolnienia. Mimo to, już 19 grudnia, gdy ważyły się losy tzw. ustawy dyscyplinującej sędziów, pojawił się w Sejmie. Dotarł tam o kulach, na jego twarzy można było dostrzec wyraźny grymas bólu.

We wtorek reporterzy "Super Expressu" dostrzegli prezesa PiS w siedzibie PiS. Pojawił się tam około południa. Jak wynika z informacji "SE" nie była to jego pierwsza wizyta na Nowogrodzkiej po operacji. Kaczyński przyjechał tam już w ubiegłym tygodniu. Wówczas spotkał się w siedzibie partii m.in. z prezesem LOT Rafałem Milczarskim.

Co robił prezes PiS we wtorek? Z relacji jego współpracowników wynika, że pracował, podpisywał dokumenty. - Cieszymy się, że prezes wraca powoli do pracy i jest w dobrej formie - opowiada "SE" ważny polityk PiS.

Po południu Jarosław Kaczyński spotkał się z liderem koalicyjnego ugrupowania - Jarosławem Gowinem.

- Panu prezesowi bardzo zależy na tym, żebyśmy wprowadzali zmiany dobre dla Polski i dlatego pojawia się w pracy. Pan prezes nie jest obłożnie chory, nie może być na ciągłych posiedzeniach, czy komisjach, ale do siedziby PiS może na chwilę przyjechać - powiedział "Super Expressowi" wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski.