Jarosław Kaczyński ma kłopoty z chodzeniem. Sam mówi o swoim stanie zdrowia

Jarosław Kaczyński wciąż nie czuje się najlepiej. Prezes PiS ledwo się porusza. Zdradził kilka szczegółów na temat swojego stanu zdrowia.

Jarosław Kaczyński przeszedł 2 grudnia operację szczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Operację kilkukrotne przekładał z powodu natłoku obowiązków. Wirtualna Polska jako pierwsza podała , że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala.

W poniedziałek 9 grudnia prezes PiS wrócił do swojego domu na warszawskim Żoliborzu. Jednak jego stan zdrowia nie jest najlepszy. Jak donosi "Super Express", prezes PiS po tygodniu pobytu w domu, pojechał do szpitala - prawdopodobnie na kontrolę. Miał ogromne trudności z chodzeniem. Poruszał się o kulach.

Kaczyński w rozmowie z PAP przyznał, że do końca jeszcze nie doszedł do siebie. - Sądzę jednak, że powoli będę dochodził do sił, w tym sensie, żeby już móc normalnie chodzić, a potem normalnie funkcjonować - powiedział dziennikarzom. Stwierdził także, że chodzi już zupełnie nieźle.