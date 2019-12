WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Jarosław Kaczyński + 2 radosław fogieltłit Natalia Durman 1 godzinę temu Jarosław Kaczyński po operacji. Radosław Fogiel zdradza szczegóły - Nie sądzę, by ktokolwiek potajemnie opiekował się prezesem - mówił zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel w programie "Tłit, komentując... Rozwiń Po operacji czeka go kolejny zabie … Rozwiń Transkrypcja: Po operacji czeka go kolejny zabieg Super Bodajże Stronie pokazujesz Ktoś opiekuje się Prezesem Wodomierz Nie sądzę żeby ktokolwiek się o ten z panem prezesem opiekował potajemnie Ale to nie znam tutaj specjalnie szczegółów wiemy że pan Symbole operacji zapowiadają nawet wywiadzie prasowym Jeszcze w kampanii ale sprawy zdrowotne to zazwyczaj inne sprawy prywatne nie mają być Politycznego nawet jeśli dotyczą szefa partii rządzącej Więc nie wchodzimy Dodaj Szczegóły tego jak Hymny Pampersem organizuje Szpitalu i rekonwalescencja Niby sprawa prywatna A tu pełna zgoda ale jednak pytania Kiedy prezes Przyczyny niedoboru Są jak najbardziej pytaniami o jego działalność Czynnie w polityce Pan prezes jest No nie no w tej chwili jest trochę schowane nie wychodzi nie nie przemawia nie jest Też żeby nie wychodzi nie przemawia nie jest obecny codziennie 1 praca polityka praca lidera partii To nie są tylko przemowy i wystąpienia publiczne Praca koncepcyjna programowany ustalenia z władzami Tego typu praca się Potwierdzają się to informację że będzie potrzebna jeszcze Tychy info Która jest tam tam prezes udział w mediach wynikało że będą dwie operację po jednej na każde W tej chwili Rehabilitacja Jest tak jak prezes chyba pa Na NFZ Prezes nie ma Prywatne służby zdrowia Wszystko jest absolutnie w ramach publicznej państwowej Swoje Odczekałem Mogę się teraz spadać Dzisiaj na Placu Piłsudskiego nie było prezesa Kaczyńskiego to zamierzone nie Czy czy był tylko niego nie No raczej Trudno jednak brać udział w Czystość ach dosłownie Doby po wyjściu ze szpitala To jednak operacji Dziwnego że mnie Dzisiaj był