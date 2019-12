Jarosław Kaczyński w Sejmie o kulach... z grymasem na twarzy. Zdjęcia mówią wszystko

W obradach po raz pierwszy od czasu operacji kolana wziął udział Jarosław Kaczyński. Przyszedł, wspomagając się kulami. Na jego twarzy rysował się grymas bólu.



Na jego twarzy był widoczny grymas. Może to oznaczać, że prezes PiS odczuwa jeszcze silny ból po operacji. Kilka dni temu w rozmowie z PAP powiedział, że do końca jeszcze nie doszedł do siebie. - Sądzę jednak, że powoli będę dochodził do sił, w tym sensie, żeby już móc normalnie chodzić, a potem normalnie funkcjonować - powiedział dziennikarzom.