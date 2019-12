Posłowie KO nagrani na komisji sprawiedliwości. "Robimy jaja, czy nie?"

Burza po nocnych pracach nad ustawą PiS ws. sądów. Internet zalewają nagrania rozmów między posłami. Tym razem światło dzienne ujrzała kłótnia między posłankami Koalicji Obywatelskiej. Ostre słowa padły w kierunku Kamili Gasiuk-Pihowicz.

Ok. 3.30 przewodniczący Marek Ast zarządził przerwę do godziny 4.15. W tym czasie Biuro Legislacyjnemu Sejmu miało mieć czas na uporządkowanie zgłoszonych poprawek i przygotowanie kolejność głosowań nad nimi. To wywołało oburzenie ze strony opozycji. Doszło do kłótni i ostrej wymiany zdań.