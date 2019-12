Awantury na komisji sprawiedliwości. Krzyki i chaos

Awantury, chaos, krzyki. Tak wyglądały nocne prace nad ustawą PiS. Po godz. 5 nad ranem w piątek komisja zakończyła burzliwe głosowania. Odrzucono ponad 80 poprawek opozycji.

Ok. 3.30 przewodniczący Marek Ast zarządził przerwę do godziny 4.15. W tym czasie Biuru Legislacyjnemu Sejmu miało mieć czas na uporządkowanie zgłoszonych poprawek i przygotowanie kolejność głosowań nad nimi. To wywołało oburzenie ze strony opozycji. Domagano się powrotu do obrad rano.