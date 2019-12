22 poprawki PiS do "ustawy represyjnej". Co zmieniono w projekcie?

22 poprawki klubu PiS przyjęła w nocy Komisja Sprawiedliwości. Zmieniono m.in. przepisy, które budziły kontrowersji, a dotyczą aktywności sędziów w mediach społecznościowych i tematu ich wypowiedzi publicznych. Inne krytykowane zapisy jednak pozostały.

- Posłom opozycji nie spodobało się to, chcieli to wykpić. Preambuła zyskała jednak akceptację - mówił Marek Ast w piątek rano na antenie Polskiego Radia. - Każdy pretekst dla posłów opozycji był dobry, by zakwestionować cały pomysł. Jeśli celem opozycji jest, by w sądownictwie była tak jak było, to trudno się dziwić. Projekt ma zapobiec anarchizacji wymiaru sprawiedliwości - przekonywał.