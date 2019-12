Sejmowy maraton nad "ustawą dyscyplinującą". Drzemka na korytarzu i przy stole obrad. Co na to PIP?

Po 10 godzinach pracy sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła prace nad tzw. ustawą dyscyplinującą. Posłowie dyskutowali o liczącym 25 stron projekcie i ponad 120 poprawkach zgłoszonych przez PiS i opozycję. Czy wiedzą, co przegłosowali?

Czwartkowe obrady Sejmu rozpoczęły się o godzinie 10. Przerwano je na 1,5 godziny, by posłowie mogli podzielić się opłatkiem. Potem parlamentarzyści wrócili do pracy. Część z nich zakończyła ją kwadrans po godz. 5 rano w piątek. Powód? PiS postanowiło w błyskawicznym tempie uchwalić "ustawę dyscyplinującą".

"3:00 w nocy, 17. godzina. Wnioski opozycji do ogłoszenia przerwy w obradach do rana odrzucane przez posłów PiS, dosłownie wybudzanych z drzemki tylko po to, żeby zagłosowali. Posłowie posłami, prawo prawem, ale co z pracownikami Sejmu? Co na to prawo pracy?" - pyta na swoim profilu na Twitterze europoseł Robert Biedroń.