Szaleńcze tempo ws. ustawy o sądach. Całonocna seria głosowań

Całą noc - niemal 10 godzin - trwało posiedzenie Komisji Sprawiedliwości, która pracowała nad nowelizacją ustawy autorstwa PiS ws. sędziów. Po godz. 5 nad ranem w piątek komisja zakończyła głosowania nad licznymi poprawkami, które wpłynęły podczas obrad.

W czwartek Sejm zdecydował, że Komisja Sprawiedliwości będzie pracować nad projektem ustawy autorstwa PiS ws. ustroju sądów powszechnych. Dokument trafił do Sejmu choć od początku budzi emocje, bo dzięki nowym zapisom rządzący będą mogli dyscyplinować sędziów, którzy chcą realizować wprost wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Obrady Komisji Sprawiedliwości rozpoczęły się ok. godz 19:30 i od początku miały burzliwy przebieg. Po całonocnych dyskusjach i zgłaszaniu licznych poprawek ok. godz. 5:15 przewodniczący Marek Ast zakończył serię ponad 100 głosowań.

Wszystkie 80 poprawek opozycji odrzucono, ale posłowie obozu PiS po zakończeniu posiedzenia stwierdzili, że 22 najważniejsze dla nich korekty zostały uzgodnione. - Trochę to trwało, ale te główne przeszły - powiedział Kamil Bortniczuk z Porozumienia.

Co dalej z "ustawą represyjną"?

W nocnych obradach uczestniczyło kilkudziesięciu parlamentarzystów. Podczas głosowań nad ranem wielu nie było w stanie opanować ziewania i skarżyło się na zmęczenie. Padła propozycja, by zorganizować przerwę w obradach komisji do rana, ale przepadła.

Kolejne godziny obrad dały się we znaki posłom. Operator TVN24 uchwycił, jak poseł Bortniczuk postanowił chwilę odpocząć. Ok. godz 3 posłowie opozycji chcieli przegłosować wniosek o przerwę, bo grupa parlamentarzystów PiS odpoczywała na korytarzu. Ci zdążyli jednak wrócić.

Gorąca dyskusja i odrzucone poprawki opozycji

PiS zgłosiło 22 poprawki do "ustawy dyscyplinującej" sędziów. "Rzecznicy dyscyplinarni przy sadach apelacyjnych i zastępcy - przy sądach okręgowych - będą powoływani na nowych zasadach, ale do czasu aż obecni zakończą swoją kadencję".

Pojawiła się także propozycja, by "prezydent RP mógł wyznaczyć z grona sędziów sądów administracyjnych Nadzwyczajnego Rzecznika Dyscyplinarnego do prowadzenia sprawy dyscyplinarnej sędziego sądu administracyjnego".

W ustawie pojawiła się również preambuła wypracowana przez Porozumienie. Zostało to skrytykowane przez polityków Lewicy. - Wnosimy o usunięcie treści preambuły w proponowanej poprawce do "ustawy dyscyplinującej". To próba zagadywania, łamania Konstytucji - mówił Krzysztof Śmiszek.