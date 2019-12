"Ustawa dyscyplinująca" przegłosowana. Projekt skierowany do komisji

Sejm przyjął w pierwszym czytaniu ustawę "dyscyplinującą" sędziów. Projekt zostanie teraz skierowany pod obrady komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

Sejm nie zgodził się na przyjęcie wniosku opozycji o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustaw sądowych i tym samym skierował go do komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Za odrzuceniem wniosku było 227 posłów, 214 było przeciw, a jeden poseł się wstrzymał.

Podczas pierwszego czytania ustawy broniło go wielu reprezentantów Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił minister sprawiedliwości większość rządząca zgłosiła ten projekt w interesie obywateli i "nie pozwoli na politykierstwo, któremu uległa część środowiska sędziowskiego". - Doprowadzimy do końca tę reformę. My chcemy wziąć za nią odpowiedzialność. Nie przeszkadzajcie nam - apelował do opozycji Zbigniew Ziobro.