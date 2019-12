Sejm: PiS złożyło projekt dotyczący dyscyplinowania sędziów

Złożyliśmy projekt ustawy dotyczący ustroju sądów powszechnych, a także SN i innych ustaw. To odpowiedź na działania, które podejmuje część środowiska sędziowskiego, które samo nazwało się nadzwyczajną kastą - poinformował poseł PiS, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak.

- Tu nie chodzi o karanie sędziów, ale o poczucie odpowiedzialności za państwo i obywateli - tłumaczył chwilę później w TVN24 Kanthak. - Sytuacja, w której sędziowie domniemują sobie uprawnienia na podstawie orzeczenia TSUE do tego, aby podważać status innych sędziów, którzy zostali powołani przez demokratyczną Krajową Radę Sądownictwa, może doprowadzić do anarchii i olbrzymiego chaosu prawnego. Na to odpowiedzialny rząd, który odpowiada tez za funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, nie może sobie pozwolić - dodał.