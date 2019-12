Sędzia Paweł Juszczyszyn zawieszony w obowiązkach. RPO domaga się wyjaśnień

"Sędziowie mają prawo podejmować wszelkie środki, by rozstrzygnąć wątpliwości co do niezawisłości sędziów, którzy orzekali wcześniej w danej sprawie" - stwierdza Adam Bodnar. I zwraca się do Piotra Schaba, rzecznika dyscyplinarnego sędziów, o wyjaśnienia związane z zawieszeniem Pawła Juszczyszyna.

Według Rzecznika Praw Obywatelskich "zarzuty rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziego Pawła Juszczyszyna mogą naruszać zasadę niezawisłości sędziów i wywoływać u nich tzw. efekt mrożący". Bodnar stwierdza ponadto, że to właśnie Juszczyszyn realizuje "konstytucyjne prawo każdego do sąd, za co nie powinien być pociągany do odpowiedzialności dyscyplinarnej".

- Działania rzecznika dyscyplinarnego mogą w sposób przekraczający zasadę niezawisłości sędziów ingerować w sprawowanie władzy sędziowskiej - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich. - Mogą bowiem wywołać u sędziów obawy poniesienia negatywnych konsekwencji podejmowania działań mających na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności, także procesowych, koniecznych do rozstrzygnięcia spraw - dodaje Bodnar.

List, z prośbą o wyjaśnienie zawieszenia Pawła Juszczyszyna w obowiązkach, skierował do Piotra Schaba (rzecznika dyscyplinarnego sędziów) oraz Macieja Nawackiego (prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego). Bodnar liczy na odpowiedź "w terminie siedmiu dni od otrzymania jego pisma".

Przypomnijmy: pod koniec listopada sędzia Paweł Juszczyszyn został zawieszony na miesiąc w wykonywaniu obowiązków. Wcześniej, powołując się na orzeczenie TSUE, zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla członków nowej KRS, którzy wydali wyroki w badanej przez niego sprawie.

Z kolei na początku grudnia rzecznik dyscyplinarny sędziów wszczął postępowanie wobec prawnika. - Paweł Juszczyszyn uchybił godności sędziego i nadużył władzy podejmując próbę zdyskredytowania sędziego nominowanego przez prezydenta. Sięgnął przy tym po argumentację godzącą w niezawisłość sędziowską, co jest bezprawiem - stwierdził Piotr Schab.