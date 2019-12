Rzecznik dyscyplinarny sędziów: Paweł Juszczyszyn nadużył władzy

- Paweł Juszczyszyn uchybił godności sędziego i nadużył władzy podejmując próbę zdyskredytowania sędziego nominowanego przez prezydenta. Sięgnął przy tym po argumentację godzącą w niezawisłość sędziowską, co jest bezprawiem - powiedział Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.

Piotr Schab stwierdził, że sędzia Markiewicz "otrzymał szereg zarzutów dyscyplinarnych za publiczne nawoływanie do łamania prawa" oraz "za publiczne nawoływanie do powściągania się poszczególnych sędziów od prawnych czynności służbowych".

"Akcje polityczne sędziów"

- Proszę nie utożsamiać tego rodzaju akcji z krytyką władzy, do której w moim przekonaniu sędzia jest uprawiony wówczas, gdy rozstrzygane są zagadnienia tyczące się wprost służby sędziowskiej - wyjaśnił. Dodał, że wtedy "sędziowie mają prawo zabrać głos".

"Uchybił godności sędziego"

Piotr Schab bardzo krytycznie ocenił działalność sędziego Pawła Juszczyszyna. W listopadzie tego roku sędzia Juszczyszyn podczas rozpatrywania apelacji wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia w ciągu tygodnia utajnionych list poparcia kandydatów do KRS.

Decyzją ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry sędzia Paweł Juszczyszyn został odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Kilka dni temu został też zawieszony w obowiązkach sędziego przez prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie Macieja Nawackiego.

- Mamy ostatnio dość głośną i kontrowersyjną sprawę sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna. Mówi, że działa w oparciu wyrok TSUE. W tym wyroku jest punkt 145, który stwierdza, że akt nominacji powołania sędziego przez prezydenta nie podlega weryfikacji sądowej. Nikt nie ujął się za ochroną niezawisłości sędziego, którego prawo do orzekania zdyskredytował sędzia Juszczyszyn - stwierdził Piotr Schab.

- Paweł Juszczyszyn uchybił godności sędziego i nadużył władzy podejmując próbę zdyskredytowania sędziego nominowanego przez prezydenta. Sięgnął przy tym po argumentację godzącą w niezawisłość sędziowską, co jest bezprawiem - powiedział Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych - wyjaśnił rzecznik dyscyplinarny.

Piotr Schab przyznał jednak, że nie widzi powodu, aby formułować wobec sędziego zarzut przewinienia dyscyplinarnego za to, że zażądał od Kancelarii Sejmu udostępnienia list poparcia sędziów do KRS. Nie chciał jednak powiedzieć, czy kancelaria powinna zastosować się do wyroku NSA i upublicznić te listy.