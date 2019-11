Kancelaria Sejmu upomina sąd i zasłania się RODO. Zbigniew Ćwiąkalski: To błędne stanowisko

- Do sądów powszechnych nie należy kontrola prawidłowości przebiegu procedur parlamentarnych, w tym wyboru osób na stanowiska obsadzane przez Sejm - upomina sędziego Pawła Juszczyszyna Kancelaria Sejmu. Inne zdanie ma na ten temat były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski.

Kancelaria Sejmu opublikowała w czwartek komunikat, który odnosi się do postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z 20 listopada tego roku. Chodzi o to, że sędzia Paweł Juszczyszyn podczas rozpatrywania apelacji wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia w ciągu tygodnia utajnionych list poparcia kandydatów do KRS.