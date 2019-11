Mateusz Morawiecki: Konstytucja to nie tylko hasło na koszulce

- Część środowiska prawniczego jest zawiedziona rozstrzygnięciem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i manipuluje wyrokiem, usiłując wmówić opinii publicznej jakoby TSUE zakwestionował legalność KRS - powiedział Mateusz Morawiecki.

- Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że ustrój sadownictwa należy do kompetencji państw członkowskich. Jeśli któreś państwo chce go zmienić, to do jego organów należy decyzja w tej sprawie. W żadnym punkcie wyroku TSUE nie wskazał, że KRS czy Izba Dyscyplinarna są niezgodne z europejskim prawem - powiedział Mateusz Morawiecki w rozmowie z PAP.