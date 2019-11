Doktorka i chirurżka. Rada Języka Polskiego wydała opinię ws. żeńskich końcówek

- W polszczyźnie potrzebna jest większa, możliwie pełna symetria nazw osobowych męskich i żeńskich w zasobie słownictwa. Stosowanie feminatywów w wypowiedziach jest znakiem tego, że mówiący czują potrzebę zwiększenia widoczności kobiet w języku i tekstach - oświadczyła Rada Języka Polskiego.

Rada Języka Polskiego przy prezydium PAN opublikowała w środę swoje stanowisko w sprawie żeńskich końcówek. To odpowiedź na dyskusję, która ostatnio rozgorzała w mediach i w wypowiedziach polityków. "Jej temperatura oraz powszechne mieszanie faktów językowych z argumentami społecznymi i ideologicznymi skłania nas do zajęcia stanowiska" - czytamy w komunikacie.

"Chirurżka nie powinna przeszkadzać"

"Większość argumentów przeciw tworzeniu nazw żeńskich jest pozbawiona podstaw" - podkreśla Rada Języka Polskiego. Zdaniem jej przedstawicieli nie powinno być kłopotliwe to, że pilotka to kobieta, ale też czapka, skoro pilot może być zarówno osobą, jak i urządzeniem sterującym.

"Sporu o nazwy żeńskie nie rozstrzygnie ani odwołanie się do tradycji (różnorodnej pod tym względem), ani do reguł systemu. Dążenie do symetrii systemu rodzajowego ma podstawy społeczne; językoznawcy mogą je wyłącznie komentować. Prawo do stosowania nazw żeńskich należy zostawić mówiącym, pamiętając, że obok nagłaśnianych ostatnio w mediach wezwań do tworzenia feminatywów istnieje opór przed ich stosowaniem. Nie wszyscy będą mówić o kobiecie gościni czy profesorka, nawet jeśli ona sama wyartykułuje takie oczekiwanie" - przestrzega Rada.