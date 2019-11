Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry? Adrian Zandberg: Lewicy ręka nie zadrży

- Jednym z elementów przywracania praworządności w Polsce będzie rozliczenie tych, którzy dopuścili się działań antykonstytucyjnych. Minister Zbigniew Ziobro jest na tej liście. Chodzi o to, aby ręka nie zadrżała przy głosowaniu. Lewicy w tej sprawie ręka nie zadrży - zapowiedział Adrian Zandberg, lider Razem.

Lider razem Adrian Zandberg był we wtorek wieczorem gościem "Kropki nad i" w TVN24.

Lewicowy polityk był pytany o zachowanie sędziego Pawła Juszczyszyna. Sędzia podczas rozpatrywania apelacji wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia w ciągu tygodnia utajnionych list poparcia kandydatów do KRS. Chodziło o to, że apelacja była w sprawie, w której w pierwszej instancji orzekał sędzia nominowany przez nową Krajową Radę Sądownictwa. Sędzia Juszczyszyn uznał, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej konieczne jest sprawdzenie, czy sędzia z I instancji spełnia wymogi niezależności i niezawisłości.