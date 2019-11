Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśnia przyczynę odwołania Juszczyszyna. "Podważył status sędziego"

Ministerstwo Sprawiedliwości odwołało sędziego Pawła Juszczyszyna z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. We wtorek resort wyjaśnił, skąd ta decyzja. "Sędzia ten w sposób nieuprawniony podważył status powołanego przez prezydenta sędziego" - czytamy w komunikacie.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało we wtorek komunikat, wyjaśniający przyczyny odwołania sędziego Pawła Juszczyszyna. Sędzia został w poniedziałek odwołany z delegacji do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Poszło o to, że Juszczyszyn podczas rozpatrywania apelacji wezwał dyrektora Kancelarii Sejmu do dostarczenia w ciągu tygodnia utajnionych list poparcia kandydatów do KRS.