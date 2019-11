Czy karpie czują ból i strach? Sąd wezwał biegłego ichtiologa na rozprawę

Sąd Okręgowy w Kaliszu zdecydował, że biegły ichtiolog odpowie na pytanie, czy karpie odczuwają ból i strach. Trwa apelacja od wyroku więzienia dla 59-letniego sprzedawcy, który gilotynował ryby bez ogłuszania ich. Odwołanie wniosła Fundacja Viva!, która domaga się zaostrzenia kary.

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Kaliszu odbyła się apelacja w sprawie 59-letniego Wojciecha C., skazanego na trzy miesiące więzienia. Mężczyzna na targu w Krotoszynie na Wielkopolsce gilotynował karpie bez wcześniejszego ich ogłuszania - podaje rmf24.pl za PAP.

Pełnomocnik fundacji Viva!, która zgłosiła sprawę na policję, ma nadzieję, że wyrok zostanie utrzymany. - Gilotyna to była tępa krajalnica do sera i dlatego w mojej ocenie to było szczególne okrucieństwo - powiedziała PAP mec. Katarzyna Topczewska.