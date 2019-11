Prezes Sądu Najwyższego podjął decyzję. Nowi sędziowie nie będą wyznaczani do składów

"Zdecydowałem, że do czasu wydania przez Sąd Najwyższy orzeczeń w sprawach, w których TSUE przedstawiono pytania prejudycjalne, w Izbie Cywilnej SN nie będą wyznaczane składy sędziów z udziałem osób, których dotyczy wyrok Trybunału" - oświadczył Dariusz Zawistowski, prezes Izby Cywilnej SN.

Prezes Izby Cywilnej przekonuje, że działania KRS "mogą więc spowodować poważne, negatywne skutki dotyczące prawa orzekania osób wskazanych do powołania na stanowiska sędziowskie, godząc w moc oraz stabilność orzeczeń wydanych z ich udziałem. Stanowi to poważne zagrożenie dla porządku prawnego, a przede wszystkim dla ochrony praw uczestników postępowań sądowych oraz powagi wymiaru sprawiedliwości".

Stąd decyzja Dariusza Zawistowskiego, aby nie wyznaczać w Izbie Cywilnej do składów sędziów osób, których dotyczy wyrok TSUE z 19 listopada tego roku. Sędziowie ci nie będą wyznaczani do spraw aż do czasu wydania przez Sąd Najwyższy orzeczeń w sprawach, w których TSUE przedstawiono pytania prejudycjalne.

Zawistowski przestrzega

"Ten wyrok jest adresowany do wszystkich sądów w Polsce, także zatem do wszystkich osób powołanych na stanowiska sędziowskie z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Z tego względu apeluję do tych osób, powołanych do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w 2018 r., o podejmowanie czynności w przydzielonych im sprawach w sposób w pełni odpowiedzialny, ze szczególnym uwzględnieniem interesu stron oraz groźby pogłębienia chaosu prawnego" - przestrzegł na koniec prezes SN.