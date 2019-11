Zniknął billboard "Zadośćuczyńmy za krzywdy". Stał przed rezydencją abpa Sławoja Leszka Głodzia

Billboard z hasłem "Zadośćuczyńmy za krzywdy" pojawił się niedaleko posiadłości abpa Sławoja Leszka Głodzia. I zniknął po kilku dniach. - Martwi mnie to, że o zniknięciu billboardu dowiedzieliśmy się z mediów - mówi Wirtualnej Polsce Zygmunt Żmuda Trzebiatowski, współorganizator akcji.

To protest przeciwko braku reakcji Kościoła na świadectwa 16 księży, którzy twierdzą, że metropolita gdański znęcał się nad nimi psychicznie i wykorzystywał wobec nich swoją pozycję. Mówili o mobbingu, publicznym poniżaniu, wymuszaniu pieniędzy i ubliżaniu im.

Grupa katolików organizuje w niedzielę 1 grudnia protest przed gdańską kurią. Chcą za pomocą bannerów dotrzeć do arcybiskupa i osób z jego otoczenia.

"To mało profesjonalne"

Billboard był wykupiony na tydzień, miał wisieć do 30 listopada, ale zniknął po tym, jak zainteresowały się nim media.

- Nie szukam teorii spiskowych, ale ledwo banner zawisł, zaraz zniknął. To mało profesjonalne jak na poważną agencję reklamową, która za to odpowiadała. Martwi mnie to, że o zniknięciu billboardu dowiedzieliśmy się z mediów - mówi Wirtualnej Polsce Zygmunt Żmuda Trzebiatowski, współorganizator akcji i wieloletni radny Gdyni.