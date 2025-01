Europejski Nakaz Aresztowania Romanowskiego. Bezczynność węgierskiej prokuratury blokuje działania sądu

We wtorek Sąd Metropolitalny dla Budapesztu poinformował, że " procedura przekazania Romanowskiego stronie polskiej może zostać wszczęta dopiero po jego odnalezieniu, zatrzymaniu i postawieniu przed sądem przez właściwe organy " . Z jego namierzeniem Węgrzy nie powinni mieć problemu. Poseł PiS, który jest jednym z głównych bohaterów afery Funduszu Sprawiedliwości, publicznie informuje o swoich działaniach. W tym o poniedziałkowym spotkaniu z ministrem ds. UE Węgier, co sugeruje, że węgierskie służby z łatwością mogłyby ustalić, gdzie przebywa.

Prok. Adamiak wyjaśnia, jak powinna wyglądać procedura związana z ENA. - Najpierw powinno dojść do ustalenia miejsca pobytu osoby, której dotyczy ENA. W sytuacji zatrzymania takiej osoby przez policję i doprowadzenia do prokuratury, prokurator przeprowadza czynność przesłuchania, w trakcie którego informuje o treści zarzutu wskazanego w ENA oraz odbiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekazanie - mówi.

- Jednakże tylko sąd jest uprawniony do stwierdzenia prawnej dopuszczalności lub niedopuszczalności przekazania. Ani policja, ani prokuratura nie mogą samoistnie przyjąć prawa azylu jako okoliczności, która mogłaby powstrzymać te organy od wykonania swoich ustawowych obowiązków. Może to jedynie wpłynąć na natężenie i charakter podejmowanych działań - dodaje Anna Adamiak.

Prok. Adamiak przyznaje, że na tym etapie prokurator generalny Adam Bodnar nie planuje dodatkowych pism do węgierskiego ministra sprawiedliwości. - Nie ma obecnie do tego podstaw. Kiedy dowiedzieliśmy się, że węgierskie ministerstwo sprawiedliwości przekazało ENA do właściwego sądu, nie mamy o co pytać, bo ministerstwo nie uczestniczy w kolejnych etapach tej procedury - wyjaśnia rzeczniczka.