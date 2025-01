Sprawa syna posłanki PiS w sądzie. Od postawienia zarzutów minęło 1,5 roku

W obronie 31-letniego syna stanęła wówczas posłanka PiS Iwona Arent. - Mój syn to dorosły człowiek, prowadzi samodzielne życie i nie jest osobą publiczną. Nie mieszam się do tej sprawy. On nie przyznaje się do pobicia. Twierdzi, że dokonała go ta druga osoba. Ta dziewczyna go okradła, więc spotkał się z nią i zażądał zwrotu pieniędzy. Poniosły go nerwy i szarpnął ją za włosy i opluł, ale nie uderzył – mówiła w TVN24 Iwona Arent.