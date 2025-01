Przerażające ulotki w USA. "Natychmiastowe opuszczenie kraju"

Bonnie J., mieszkanka Bellevue w Kentucky, opowiedziała stacji Local 12 o swoim odkryciu: - Znalazłam to, przechodząc dziś rano. Leżała tuż obok mojego samochodu - relacjonuje. Na ulotce znajdowało się wezwanie do opuszczenia kraju oraz kontakt do lokalnych oddziałów Ku Klux Klanu. - To przerażające widzieć coś takiego - dodała.