Dobrzyński o rodzinie zastrzelonego policjanta. "Otrzymuje pomoc"

"Rodzina tragicznie zmarłego 23 listopada 2024 r. funkcjonariusza Policji otrzymuje pomoc zapowiedzianą przez ministra Tomasza Siemoniaka. Łącznie do tej pory do rodziny policjanta trafiło prawie 95 tys. zł. Najbliższym funkcjonariusza została też przyznana comiesięczna renta rodzinna. Zakończyło się również postępowanie o przyznanie jednorazowego odszkodowania w wysokości ponad 178 tys. zł. dla członków rodziny zmarłego policjanta. Zostanie ono wypłacone w najbliższych dniach. Jednocześnie Komendant Główny Policji zwróci się do MSWiA o podwyższenie tej kwoty o kolejne 100%, co zostanie uruchomione w trybie natychmiastowym. Podkreślam, że najbliżsi funkcjonariusza mają i zawsze będą mieć nasze wsparcie" - przekazał Jacek Dobrzyński. Rzecznik Prasowy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował komunikat w serwisie X.