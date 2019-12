Awantura w Sejmie. Straż marszałkowska wyniosła mężczyznę z galerii

W czwartek Sejm obraduje nad ustawą dyscyplinującą sędziów. W pewnym momencie doszło do awantury. Na galerii sejmowej stało kilka osób. Chciało wyciągnąć długi szalik z napisem "Konstytucja". Mężczyznę wyniosła straż marszałkowska.

Nie wiadomo dokładnie, kogo wyniesiono i co się stało z tą osobą. Wiadomo, że na galerii sejmowej byli posłowie i dziennikarze. Ktoś wyciągnął szalik z napisem "Konstytucja". Jak informuje dziennikarz "Gazety Wyborczej", który tam był, straż marszałkowska wyniosła gościa posłanki Klaudii Jachiry, który "krzyczał w obronie wolnych sądów".

"Zostali wyproszeni z galerii"

Godzinę wcześniej ten sam szalik pojawił się na sali obrad Sejmu. Trzymały go m.in.: posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira oraz posłanka Zielonych Urszula Zielińska.

- Swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszają państwo powagę Sejmu. To jest formuła niezbędna do tego, by zostali państwo ukarani - powiedział prowadzący obrady wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiS.