Klaudia Jachira żyła z wpłat sponsorów. Wiemy, ile zarobiła na filmikach z kukłą Kaczyńskiego

Klaudia Jachira (PO) dostała się do Sejmu dzięki popularności zdobytej w internecie i publikowaniu filmów z ostrą satyrą dotyczącą rządzących polityków. Posłanka ujawniła w oświadczeniu majątkowym wysokość wpływów z działalności artystycznej.

"Nagrywam satyryczno-polityczne filmiki, w których komentuję poczynania obecnej władzy. Ponieważ moja satyra polityczna zdobywa coraz więcej sympatyków, chciałabym, by cały czas się rozwijała. Jeżeli chcecie, by moich filmików było jak najwięcej, to zapraszam do wsparcia" - przedstawiała się.