Klaudia Jachira nie zabierze do Sejmu kukły Jarosława Kaczyńskiego. "Jestem posłanką na poważnie"

Senator PiS Jan Maria Jackowski spodziewa się po niej "bardzo widowiskowych wydarzeń". Internauci pytają, czy przyniesie do Sejmu kukłę Jarosława Kaczyńskiego. Kto kupował popcorn, czekając na obrady nowego Sejmu z Klaudią Jachirą, może być rozczarowany. Największa hejterka PiS zamierza... spoważnieć.

Wyniki wyborów 2019. Klaudia Jachira uzyskała mandat poselski. (East News, Fot: Grzegorz Banaszak/REPORTER)

- No wie pan co!? Mam poważne polityczne cele - oburza się Klaudia Jachira zapytana, czy będzie posłem-cyrkowcem. Zapytaliśmy, na wszelki wypadek, bo przecież część komentatorów oczekuje, że Jachira będzie opozycyjnym odpowiednikiem Krystyny Pawłowicz. A nuż będzie posługiwać się rekwizytami, jak Janusz Palikot, który wymachiwał na konferencji sztucznym penisem.

Sejm show? Nie będzie kukły Kaczyńskiego

Klaudia Jachira wyjaśnia, że jej najsłynniejszy rekwizyt, czyli kukła Jarosława Kaczyńskiego na razie pozostanie w szafie. - To, co było na moich filmach, to ironia i satyra, pokazujące patologię władzy. Na razie nie zamierzam używać podobnych środków wyrazu w Sejmie. Sytuacja jest bardzo poważna. PiS zawłaszcza nasze państwo. Pomimo nowych wyborów stary parlament wciąż obraduje. Trzeba patrzeć tej władzy na ręce - mówi Wirtualnej Polsce.

- Nie przestanę mówić prawdy, czyli kłamców będę nazywać kłamcami. Będę głosem sumienia odzywającym się z mównicy sejmowej - deklaruje. Podkreśla, że będzie posłanką na poważnie. - Zagłosowali na mnie realni wyborcy. 6434 głosy. Reprezentuję ich oraz moich zwolenników z całej Polski, którzy mieszkali w innych okręgach i nie mogli na mnie zagłosować - stwierdza.

Debiutująca posłanka Koalicji Obywatelskiej wylicza swoje cele polityczne. Chciałaby zająć się unowocześnieniem edukacji w szkołach, ochroną środowiska i zmianami klimatycznymi, a także ochroną przedsiębiorców, którzy duszeni są nowymi daninami, ponosząc koszty polityki socjalnej rządu.

- Cieszę się, że w nowym Sejmie znajdzie się sporo nowych twarzy jak Małgorzata Tracz i Tomasz Anisko z Zielonych. Że wśród posłanek są dynamiczne kobiety, Barbara Nowacka i Joanna Scheuring-Wielgus. Trzeba przewietrzyć parlament, bo jak ktoś jest posłem od 20 lat, to może mu brakować energii do zmian - dodaje Klaudia Jachira.

Klaudia Jachira w Sejmie. Dzięki "promocji" w TVP

Podsumowując swoją kampanię wyborczą, dodaje, że część swojej popularności paradoksalnie zawdzięcza atakującym ją materiałom w TVP. - Wiele razy byłam bohaterką Wiadomości TVP, gdzie nazywali mnie hejterką. Ludzie tak do końca nie wierzą publicznym mediom. Sprawdzali sobie w Internecie, o co naprawdę chodzi z tą Jachirą. To zwiększyło moją rozpoznawalność. Odczułam to podczas spotkań - opowiada Klaudia Jachira.

31-letnia Klaudia Jachira jest z wykształcenia aktorką. Ukończyła Wydział Lalkarski PWST w Krakowie (filia we Wrocławiu). Popularność przyniosły jej filmy kontrowersyjne filmy, publikowane na YouTube.com i Facebooku. Nie ma stałej pracy, pracuje jako freelancerka. Podróżowała po Polsce z własnym przedstawieniem.

Jej pojawienie się na listach Koalicji Obywatelskiej było zaskoczeniem. Grzegorz Schetyna był oskarżany, że chce wprowadzić do Sejmu etatową hejterkę konkurentów politycznych. Nikomu nie śniło się, że Jachira zdobędzie mandat. Wyborcy zdecydowali inaczej.

Kontrowersje wokół kandydatki Koalicji Obywatelskiej

W trakcie kampanii wyborczej nie stroniła od skandali. Zamieściła na Twitterze zdjęcia sprzed pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w Warszawie, na którym przed hasłem "Bóg- Honor-Ojczyzna" pozowała z transparentem z napisem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege".

Oburzeniem zareagowało Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie. "Władze Koalicji powinny albo skłonić ją do rezygnacji z ubiegania się o sejmowy mandat, albo jednoznacznie stwierdzić, że nie reprezentuje ona tej formacji. Nic takiego jednak nie nastąpiło" - czytamy w oświadczeniu POKiN. Jego członkowie zaapelowali właśnie do nowych posłów i senatorów z list Koalicji Obywatelskiej o nieprzyjmowanie do klubu parlamentarnego posłanki Klaudii Jachiry.