Klaudia Jachira żartowała z katastrofy smoleńskiej. Wdowiec po posłance Jacek Świat napisał list

- Dziś tamta tragedia wraca w kształcie niewyobrażalnie odrażającym - napisał w liście Jacek Świat, nawiązując do drwin z katastrofy smoleńskiej Klaudii Jachiry, kandydatki KO w wyborach parlamentarnych. Wdowiec po posłance Aleksandrze Natalli-Świat podkreślił, że od szefa PO "nie oczekuje już niczego"



Klaudia Jachira nie przestaje szokować, mimo że startuje w wyborach parlamentarnych. Co więcej, podkreśla, że "się rozkręca". Jej żarty z katastrofy smoleńskiej zabolały bliskich ofiar. Przyznał to w liście opublikowanych na Facebooku Jacek Świat, wdowiec po posłance Aleksandrze Natalli-Świat

Podkreślił, że "do dziś bolą szyderstwa z żałoby po tragedii smoleńskiej". - Wiele przeżyłem i jako człowiek zanurzony w polityce od ponad 40 lat mam grubą skórę. Jednak to, co wydarzyło się w ostatnich dniach oznacza przekroczenie bariery człowieczeństwa - ocenił.