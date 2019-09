Klaudia Jachira podczas nowego występu: "w imię ojca i syna, i brata bliźniaka"

Awantura o Klaudię Jachirę nie ma końca. Kontrowersyjna kandydatka KO przeprosiła za jedno ze swoich wystąpień, ale wcale nie zamierza być powściągliwa. Podczas czwartkowego spotkania z wyborcami żartowała z katastrofy smoleńskiej i braci Kaczyńskich.

- Klaudia Jachira przeprosiła za ten incydent i wiem, że on się już nigdy nie powtórzy - powiedział we wtorek Grzegorz Schetyna. Kandydatka KO pozowała do zdjęć na tle pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej z banerem "Bób, Hummus, Włoszczyzna".