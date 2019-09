Klaudia Jachira zniknie z list KO? Mocny komentarz Sławomira Nitrasa

Trwa burza wokół zdjęcia Klaudii Jachiry, kandydatki do Sejmu z list Koalicji Obywatelskiej. Czy kontrowersyjna youtuberka powinna zostać skreślona z list? - Wydaje mi się, że tak powinno się stać - powiedział poseł PO Sławomir Nitras.

Klaudia Jachira pozowała w ostatnich dniach do zdjęć na tle pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej zamiast widniejącego na monumencie napisu "Bóg Honor Ojczyzna" prezentowała baner z hasłem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna".

- Ja mogę tylko przeprosić. Uważam, że to jest zachowanie nieprzyzwoite. Źle świadczące o osobie, która w ten sposób próbuje być w jakiś sposób zauważona - skomentował w Polsat News Sławomir Nitras. Polityk Platformy Obywatelskiej stwierdził, że Klaudia Jachira zrobiła swoim zachowaniem "krzywdę sobie", ale także działaczom startującym do Sejmu z list KO.

– Wydaje mi się, że tak powinno się stać (Klaudia Jachira powinna zostać wykreślona z list wyborczych – przyp. red.) - stwierdził.

- To jest granica nawet nie o jeden most za daleko. Nie wiem, czemu to ma w ogóle służyć. (Bóg, honor, ojczyzna - przyp. red.) to są słowa ważne dla nas wszystkich - dodał poseł Platformy.

Klaudia Jachira: To nie jest hasło patriotyczne

Przypomnijmy, że Klaudia Jachira, blogerka znana z kontrowersyjnych wystąpień, również podczas piątkowego Strajku Klimatycznego wywołała falę komentarzy pozując z transparentem i hasłem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna".

Jachira broni swojego zachowania. Stwierdziła, że "Bóg, Honor, Ojczyzna" to hasło nacjonalistyczne nie mające nic wspólnego z patriotyzmem. Ale głosów krytyki pod adresem Jachiry jest coraz więcej. "Działające w Krakowie Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych zaapelowało już do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej o natychmiastowe skreślenie z listy kandydatów do Sejmu Klaudii Jachiry" - podaje Polskie Radio.

"To nie tylko przekracza wszelkie normy walki politycznej i dobrych obyczajów, ale stanowi przejaw jawnej pogardy dla wartości bliskich sercu każdego rodaka, nawet jeżeli jest on osobą niewierzącą" - napisał w liście otwartym do mediów rzecznik Porozumienia dr Jerzy Bukowski.

Skąd wcześniejsze kontrowersje wokół Jachiry? Przypomnijmy, że w jednym ze swoich filmików na YouTubie oświadczyła, że "istotą funkcjonowania" Prawa i Sprawiedliwości "było dostarczanie młodych mężczyzn Jarosławowi Kaczyńskiemu". W innym filmie parodiowała chrześcijańską modlitwę posługując się m.in. przekręconymi fragmentami wyznania wiary. Twierdziła też, że "polski naród zabił więcej Żydów niż Niemców".

