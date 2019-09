"Niebywały skandal". Burza wokół strony SokzBuraka. Rzecznik rządu Piotr Müller reaguje

Jeżeli informacje dotyczące strony działającej jako SokzBuraka się potwierdzą, będzie to oznaczać skandal polityczny - oznajmił rzecznik rządu Piotr Müller. Według doniesień prawicowych mediów, prześmiewcza strona ma być opłacana przez Platofrmę Obywatelską.

Co na to Piotr Müller? - Jeżeli te informacje by się potwierdziły, że są to osoby bezpośrednio związane z Platformą Obywatelską, zatrudnione przez PO, prowadzące fanpage polityczne, które w kłamliwy i ordynarny sposób atakują polityków różnych opcji politycznych, byłby to niebywały skandal - skomentował w rozmowie z TVP Info. Zwrócił uwagę, że działania polityków PO "niejednokrotnie pokazały, czym jest tak zwana mowa nienawiści w internecie".