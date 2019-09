Wybory parlamentarne 2019. Kombatanci protestują ws. Klaudii Jachiry z listy KO

Organizacja kombatancka z Krakowa zaapelowała do sztabu Koalicji Obywatelskiej o skreślenie z listy wyborczej Klaudii Jachiry. Chodzi o wydźwięk zdjęcia, które blogerka zamieściła w mediach społecznościowych.

Klaudia Jachira, blogerka znana z kontrowersyjnych wystąpień, również podczas piątkowego Strajku Klimatycznego wywołała kontrowersje. W mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie sprzed pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w okolicach Sejmu, Na tle napisu "Bóg Honor Ojczyzna" widać kandydatkę KO do Sejmu z transparentem z hasłem: "Bób, Hummus, Włoszczyzna, Vege".

Działające w Krakowie Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych zaapelowało do sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej o natychmiastowe skreślenie z listy kandydatów do Sejmu Klaudii Jachiry - podaje Polskie Radio.

"To nie tylko przekracza wszelkie normy walki politycznej i dobrych obyczajów, ale stanowi przejaw jawnej pogardy dla wartości bliskich sercu każdego rodaka, nawet jeżeli jest on osobą niewierzącą" - napisał w liście otwartym do mediów rzecznik Porozumienia dr Jerzy Bukowski.