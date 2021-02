Starachowice. Sanepid zdecydował ws. mszy z udziałem Jarosława Kaczyńskiego

Swoją decyzję sanepid uzasadnia brakiem podstaw formalno-prawnych do nałożenia na proboszcza parafii kary za zorganizowanie mszy. W ocenie inspektoratu parafia dopełniła wszelkich wymogów epidemicznych, jedyne uchybienia dotyczą osób w pierwszej ławce przed ołtarzem, które nie zachowały wymaganego odstępu. W ocenie dyrekcji placówki nie może to być jednak powodem do nałożenia kary na organizatora.