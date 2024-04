Pobór na Krymie. Rosjanie chcą wcielić 15 tys. osób

Na tymczasowo okupowanym Krymie Rosjanie rozpoczęli pobór wojskowy - podaje portal Kresy 24. Moskwa chce wcielić w szeregi swojej armii 15 tys. Krymczan. Informację przekazał członek Medżlisu Tatarów Krymskich Eskender Barijew w rozmowie z "24 Kanałem". - Po drugie, mamy poufną informację, że do 20 kwietnia sprawdzą, jak będzie przebiegał pobór do służby wojskowej, a od 20 kwietnia będą mogli rozpocząć mobilizację - dodał Barijew.

Rosyjski dyktator Władimir Putin pod koniec marca zatwierdził dekret, który nakazuje powołanie do służby wojskowej 150 tysięcy osób - podaje PAP, powołując się na niezależny rosyjski portal Meduza. Zgodnie z nowymi zasadami, które weszły w życie na początku tego roku, powołanie do wojska dotyczy osób w wieku od 18 do 30 lat. To znaczna zmiana w porównaniu do poprzednich regulacji, według których górną granicą był 27 rok życia.