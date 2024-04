Wojna albo więzienie. Hindusi nie mieli wyboru

Dziesiątki mężczyzn z Indii miało zostać zmuszonych do podpisania kontraktów i wysłanych na linię frontu. Część Hindusów twierdzi, że zostali zmuszeni do walki dla rosyjskiego wojska. Brytyjska telewizja Sky News dotarła do ich rodzin.

- Został oszukany. Miał być pomocnikiem, a wepchnęli go na wojnę w Ukrainie. To jest oszustwo - powiedział Sky News brat 20-letniego Hindusa, którego zmuszono do walki. - Został zmuszony do podpisania umowy w języku rosyjskim, którego nie rozumie. Powiedzieli, że albo pójdzie do więzienia na 10 lat, albo będzie walczył na wojnie. Nie miał wyboru - dodał.