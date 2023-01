Apel 600 do Dudy. "Tragedia dla Polski"

- Te inwestycje nie będą realizowane, bo rządzący upierają się, żeby upolitycznić wymiar sprawiedliwości. I to, co najważniejsze: wymiar sprawiedliwości, po 7 latach rządów PiS, to chaos, kłopoty i zapaść. I czyje to słowa? Premiera Morawieckiego. W zamian za to Polska ma być pozbawiona 170 mld złotych. Stąd nasza inicjatywa - dodał Trzaskowski.