Opozycja chce postawić PiS pod ścianą. Jest pakt ws. KPO

Ustawa sądowa Prawa i Sprawiedliwości, która według premiera miałaby odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, nie ma poparcia większości posłów. Mateusz Morawiecki wciąż nie przekonał do niej posłów Solidarnej Polski, a partie opozycyjne zawiązały w tej sprawie pakt. Koalicja Obywatelska, Lewica, PSL i Polska 2050 zamierzają zgłosić do ustawy co najmniej cztery wspólne poprawki. Jeżeli nie zyskają one poparcia partii rządzącej, opozycja wstrzyma się w głosowaniu nad ustawą i będzie próbowała naprawić ją w Senacie.