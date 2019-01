Owsiak na liście do Nobla. "Nominacja przyjęta"

Komitet Norweski przyjął nominację dla Jurka Owsiaka jako laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2019. Tytuł zostanie przyznany pod koniec roku - 10 grudnia.

To już trzeci rok z rzędu, kiedy Jerzy Owsiak jest zgłaszany jako kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla. Wcześniej takie wnioski składali Joanna Schmidt z Nowoczesnej oraz politolog prof. Adam Grzegorczyk. Oba wnioski także zostały wówczas zaakceptowane , ale Owsiak nagrody nie dostał.

W ubiegłym roku w sondażach 68 proc. pytanych było za przyznaniem Owsiakowi i WOŚP Nobla. Przeciwne zdanie wyrażał co trzeci ankietowany.

Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest przez Norweski Komitet Noblowski. Zgłoszenia do nagrody przyznawanej w danym roku można wysyłać do 1 lutego. Komitet tworzy listę, która jest dalej oceniana. Laureat otrzymuje nagrodę w wysokości 8 mln koron szwedzkich ( czyli ok 3,8 mln zł).