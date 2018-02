WOŚP na liście do Nobla. Tym razem się uda?

Jerzy Owsiak i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kandydatami do Pokojowej Nagrody Nobla. Informację przekazała strona "Nobel dla WOŚP". To już kolejne podejście.

"Dziś w nocy została zamknięta lista nominacji do Pokojowej Nagrody Nobla na 2018 rok. Miło mi poinformować, że na liście tej znalazła się ponownie kandydatura Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy" – czytamy na fanpage'u "Nobel dla WOŚP".

Przypomnijmy, że po raz pierwszy taki pomysł pojawił się rok temu. Szefa akcji zgłosiła posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt. Przekonywała wtedy, że Orkiestra jest ewenementem na skalę światową. Ten argument jednak się nie przebił, choć jak stwierdził sam Jurek Owsiak, to nie jemu należałby się Nobel.

Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest przez Norweski Komitet Noblowski. Zgłoszenia do nagrody przyznawanej w danym roku można wysyłać do 1 lutego. Potem komitet tworzy krótką listę, która jest dalej oceniana. Laureat dostaje nagrodę pieniężną wynoszącą 8 mln koron szwedzkich, czyli ponad 3,8 mln złotych.