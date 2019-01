Ksiądz Kazimierz całą tacę przekazał na WOŚP. Teraz apeluje do Owsiaka: Jurku, nie odchodź

Ksiądz Kazimierz Klaban z Elbląga w czasie finału WOŚP całą tacę wrzucił do puszek z czerwonym serduszkiem. Teraz apeluje do twórcy charytatywnej akcji: - Jurek, zostań z nami. Jestem zakochany w twojej WOŚP.

W czasie niedzielnego 27. finału WOŚP po zebraniu pieniędzy na tacę ks. Kazimierz Klaban z polsko-katolickiego kościoła w Elblągu podszedł do wolontariuszy WOŚP i wszystkie pieniądze wsypał do puszek z czerwonym serduszkiem. Teraz apeluje do Jurka Owsiaka, by nie odchodził.