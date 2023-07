Omal nie doszło do linczu na basenie w Bytomiu. Prokurator przesłucha zatrzymanych Gruzinów

W poniedziałek 17 lipca do Prokuratury Rejonowej w Bytomiu zostaną doprowadzeni czterej zatrzymani mężczyźni, to obywatele Gruzji. - Do zatrzymania doszło w sobotę wieczorem. W poniedziałek odbędą się przesłuchania mężczyzn. Prokurator będzie decydował o tym, czy i jakie zarzuty usłyszą i czy usłyszą je wszyscy zatrzymani - powiedziała PAP prokurator Sabina Konicz z Prokuratury Rejonowej w Bytomiu.