Straty idą w tysiące złotych. Zamknął sklep z powodu inwazji szczurów w kamienicy

Jak wyjaśnia pan Krzysztof, problem ten trwa od jakiegoś czasu. Tydzień temu zgłosił do zarządcy, że w lokalu, który zajmuje, codziennie widzi szczury biegające pomiędzy towarem. Co więcej, zwierzęta niszczą asortyment, który ma na sprzedaż. Między innymi są to torebki czy portfele. Ostatnio jeden ze szczurów pogryzł nawet fotel, na którym siedział sklepikarz. Jak szacuje jego straty opiewają już na kilka tysięcy złotych.