Objawy nowotworów u dzieci mogą być mylące. Co powinno nas zaniepokoić?

Objawy nowotworów u dzieci, takie jak zmęczenie, gorączka czy bóle, mogą być mylone z typowymi chorobami dziecięcymi . Prof. Anna Raciborska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie zaznacza, że to opóźnia diagnozę i zmniejsza szanse na skuteczne leczenie. W Polsce rocznie diagnozuje się ok. 1100-1200 przypadków nowotworów u dzieci.

Prof. Raciborska zwraca uwagę, że jeśli wyniki badań sugerują nowotwór, dziecko powinno być skierowane do specjalistycznego ośrodka onkologicznego. Co ważne, rodzice mają pełne prawo do wyboru placówki, w której dziecko będzie leczone, niezależnie od miejsca zamieszkania.