To najczęstsza przyczyna nowotworów. Polacy spożywają 40 kg rocznie

Nadmiar cukru w diecie może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Główny Inspektorat Sanitarny podaje, że przeciętny Polak spożywa go rocznie aż 40 kg. To ogromna ilość, zważywszy na fakt, że nadmiar cukru jest powiązany z wieloma chorobami, takimi jak cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia czy zaburzenia hormonalne.