Obcy okręt podwodny na filmie spod Sztokholmu. "Rosjanie penetrują Bałtyk"

Zagrożenie ze strony Rosji na nowo rozpaliło debatę publiczną w Szwecji. Wszystko za sprawą filmu nagranego w okolicach Sztokholmu przez żeglarzy i ujawnionego właśnie przez media. "To najpewniej rosyjska łódź podwodna" - twierdzą eksperci.

O incydencie nie poinformowali służb, ale wojsko dowiedziało się o wszystkim "pocztą pantoflową" i zainteresowało sprawą. Ujawniono to jednak dopiero teraz, kiedy jeden z żeglarzy przesłał film z lata do redekcji szwedzkiej gazety.

"Tajna misja wywiadowców Moskwy"

Nils-Ove Jansson, były emerytowany szef szwedzkiego wywiadu wojskowego, uważa, że tym razem to także wizyta Rosjan. Po obejrzeniu nagrania ekspert stwierdził, że w skali 1-5 (gdzie 1 to "potwierdzona łódź podwodna", a 5 "z pewnością to okręt podwodny") obstaje przy ocenie 2. czyli "prawdopodobny okręt podwodny" - wyjaśnia thelocal.se.