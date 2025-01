Nowy wątek tragedii w Warszawie. "Będziemy ustalać"

- Samochód należy do firmy, która wypożyczała pojazdy różnym podmiotom. Ona udostępniła pojazd firmie kurierskiej. To firma kurierska była dysponentem tego auta, dlatego chcemy ustalić, w jakich okolicznościach przekazano je podejrzanemu - przekazał Wirtualnej Polsce Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Interesuje nas, w jakich okolicznościach podejrzany wszedł w jego posiadanie. Czy ta osoba poświadczała prawdę lub nieprawdę, że ma uprawnienia? Będziemy ustalać, kiedy zakaz prowadzenia pojazdów się uprawomocnił i kiedy ta decyzja dotarła do kierowcy. Jeżeli prokurator ustali, że doszło do naruszenia norm prawa administracyjnego lub cywilnego, będzie mógł wystąpić z odpowiednią reakcją np. zlecić kontrolę odpowiednim organom - przekazał WP Skiba.

Prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu kara od pięciu do 20 lat więzienia oraz dodatkowo za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Kara może być skumulowana do 25 lat.

We wtorek na miejscu wypadku pracowali jeszcze policjanci. Przejście dla pieszych, na którym zginął 14-latek, jest namalowane żółtymi pasami, co świadczy o tym, że jest tymczasowe. W okolicy trwa remont, o który walczyli okoliczni mieszkańcy. W ciągu dnia w miejscu panuje spory ruch. Nie ma warunków, by rozpędzić auto do bardzo dużych prędkości.