Zabił 14‑latka na pasach. Ekspert: Zachowanie bezprawne, nieetyczne

Nie żyje 14-letni chłopiec, który w piątek w Warszawie ok. godz. 17:15 został potrącony przez busa na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca pojazdu nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia.

Policja zabezpieczyła samochód do szczegółowych oględzin. Zatrzymanie było możliwe dzięki intensywnym działaniom operacyjnym i analizie nagrań z monitoringu.

- Zachowanie tego kierującego samochodem, doświadczonego człowieka po czterdziestce, który był kierowcą zawodowym, który ma na pewno przejechane dziesiątki tysięcy kilometrów, było bezprawne, nieetyczne, niemoralne i dyskwalifikuje go jako odpowiedzialnego kierującego pojazdem - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską ekspert ds. bezpieczeństwa drogowego Marek Konkolewski.

Zwrócił uwagę na zachowanie kierowcy już po wypadku. - Potrącił tego chłopca na wyznaczonym przejściu dla pieszych i kompletnie nie zainteresował się jego losem po wypadku. To jest takie niehumanitarne, nieludzkie, nieetyczne zachowanie - podkreślił Konkolewski. - Zachowanie bezprawne, bo każdy ma moralny obowiązek udzielenia pomocy temu, który tej pomocy potrzebuje - dodaje.

Były policjant nie ma wątpliwości również, że tłumaczenie się szokiem w tym przypadku, patrząc na dalszy tok postępowania sprawcy, wywraca do góry nogami obronę. - Ta droga nie prowadzi ku wolności. Ta droga prowadzi bezpośrednio za kraty, a więc ten, kto oddala się z miejsca wypadku, ma tylko jedną rzecz w głowie - żeby uniknąć odpowiedzialności za zdarzenie drogowe, chce przechytrzyć śledczych - mówi nam ekspert.

"Ucieczka z miejsca wypadku to jest gaszenie pożaru benzyną. To jest tylko pogorszenie swojej sytuacji prawnej" - mówi WP Konkolewski.

Były policjant miał nadzieję, że sprawcę ruszy sumienie i sam zgłosi się na policję, jednak na próżno. - No, pomyliłem się, ale niech to jest memento dla tych, którzy uczestniczą w zdarzeniach drogowych i próbują uciec z miejsca wypadku, żeby uniknąć odpowiedzialności. Niby nikt nie widzi, a prędzej czy później śledczy zapukają do drzwi sprawcy - podsumowuje