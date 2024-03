Nielegalne głosowanie w Naddniestrzu? Rosja drukuje karty

To najnowsza odsłona skandalu związanego z decyzją Rosji o otwarciu sześciu punktów do głosowania na terenie separatystycznego Naddniestrza. Kiszyniów nie wyraził na to zgody. Zezwolono jedynie na otwarcie jednej komisji wyborczej w ambasadzie Rosji w stolicy Mołdawii.