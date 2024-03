Duński rząd chce "pełnej równości płci". Kobiety pójdą do wojska

Dania planuje rozszerzenie poboru na kobiety i wydłużenie czasu służby z 4 do 11 miesięcy dla obu płci - podaje Associated Press. Informację przekazała w środę duńska premier, Mette Frederiksen. Polityczka dodała, że jej rząd chce "pełnej równości płci". Dziś kobiety mogą zgłaszać się do wojska dobrowolnie.